Universal schrapt film waarin Amerikanen elkaar lukraak neerknallen na schietpartijen en storm van kritiek TDS

11 augustus 2019

08u51 0 Film Het ziet er niet naar uit dat bioscoopgangers binnenkort een kaartje kunnen kopen voor ‘The Hunt’. Of ooit, zo blijkt, want Universal Pictures heeft besloten de film, waarin de rijke Amerikaanse elite andere ‘zielige’ burgers afmaakt voor de sport, voor onbepaalde tijd te schrappen. Na de recente schietpartijen in de Verenigde Staten werd de filmstudio dan ook overspoeld door kritiek.

Universal Picturs heeft zaterdag aangekondigd de release van de prent te annuleren, na de dodelijke schietpartijen in El Paso en Dayton. “Hoewel de marketingcampagne rond ‘The Hunt’ al gestopt was na doordachte overweging, hebben we besloten de plannen te annuleren en de film niet uit te brengen”, klinkt het. “We blijven achter onze filmmakers staan en zullen films blijven maken in samenwerking met gedurfde en visionaire makers. Maar we begrijpen dat dit niet het juiste moment is om deze film uit te brengen.”

In ‘The Hunt’, waarin Hilary Swank, Emma Roberts en Betty Gilpin de hoofdrollen spelen, zien kijkers hoe rijke Amerikanen jacht maken op armen. In de trailer is expliciet wapengeweld te zien, en dat zorgt voor een storm aan kritiek. “De film die uitkomt is gemaakt om chaos aan te wakkeren en te veroorzaken”, reageerde ook President Donald Trump op Twitter. “Ze creëren hun eigen geweld en proberen vervolgens anderen de schuld te geven. Zij zijn de echte racisten, en zijn heel slecht voor ons land.”

De film verscheen normaal eind september in de Amerikaanse bioscopen.