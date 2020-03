Universal brengt uitgestelde films zoals ‘Trolls World Tour’ en ‘Invisible Man’ meteen on demand uit LOV

16 maart 2020

20u51

Bron: ANP 0 Film Filmstudio NBC Universal gaat een aantal grote films tegelijkertijd met de bioscooprelease uitbrengen als ‘on demand’-titel. Het gaat in elk geval al zeker om de animatiefilm ‘Trolls World Tour’, de horrorfilm ‘The Invisible Man’, de kostuumfilm ‘Emma’ en ‘The Hunt’, meldt The Hollywood Reporter.

De studio anticipeert met deze ongebruikelijke stap op het coronavirus dat ervoor heeft gezorgd dat vrijwel overal ter wereld bioscopen de komende weken dicht zijn. ‘The Inivisible Man’ en ‘Emma’ draaiden al, maar ‘Trolls World Tour' en ‘The Hunt’ stonden voor een release in april gepland.

Eenmalige maatregel

Universal zal de films ‘on demand’ beschikbaar stellen tegen betaling van een paar dollars of euro’s. De kijker kan de titels dan twee dagen bekijken. De studio beklemtoont dat dit vooralsnog een eenmalige maatregel is en dat het niet de bedoeling is alle titels de komende maanden op deze manier uit te brengen.

“Het heeft geen zin om alle titels uit te stellen”, aldus Universal in een verklaring. “We maken daarom de keuze de films op een andere manier aan het publiek te brengen.” Andere grote blockbusters, zoals James Bond-film ‘No Time To Die’, ‘Fast & Furious 9' en ‘Mulan’ zijn evenwel uitgesteld en zouden later dit jaar te zien zijn.

Lees ook: OVERZICHT. Deze series en films lopen vertraging op door het coronavirus