Unieke 'Star Wars'-memorabilia onder de hamer bij Sotheby's

27 november 2019

Bij een speciale onlineveiling van Sotheby's gaan enkele unieke 'Star Wars'-memorabilia onder de hamer. Dat meldt The Hollywood Reporter. Het belangrijkste item is een plastic prototype van een Stormtrooper-helm dat naar verwachting tussen de 35.000 en 70.000 euro moet opleveren.

De helm is een origineel concept voor de Stormtroopers uit de eerste Star Wars-film ‘Episode IV: A New Hope’ uit 1977. Andere topstukken uit de veiling zijn onder meer een helm van C3PO, gebruikt ter promotie van ‘Episode VI: Return Of The Jedi’ (1983) en een speciale filmposter van ‘Episode V: The Empire Strikes Back’ uit 1980.

De veiling gaat vrijdag 29 november van start en eindigt op vrijdag 13 december, een kleine week voor de release van de nieuwste Star Wars-film ‘Episode IX: The Rise Of Skywalker’.