Uniek portret van de iconische regisseur: dit zijn de eerste beelden van gloednieuwe Tarantino-documentaire ‘QT8’ TDS

04 september 2020

16u34

Bron: Periscoop Film 0

Film Goed nieuws voor alle filmfanaten die bewondering hebben voor Quentin Tarantino. Vanaf 16 september kan je in de biscoop gaan kijken naar 'QT8: The First Eight', een unieke documentaire over het werk en leven van de regisseur. In de film vertellen vaste Tarantino-acteurs als Samuel L. Jackson en Christoph Waltz over hun samenwerking met de maker van klassiekers als 'Pulp Fiction', 'Kill Bill' en 'Inglourious Basterds'.

Vol bewondering vertellen vaste acteurs en medewerkers over de eigenzinnige werkwijze van Tarantino, over hoe scènes tot stand komen, hoe hij omgaat met zijn acteurs en actrices en hoe alles met elkaar verbonden is in zijn films. Op de set is hij volkomen de baas en tegelijkertijd schatert hij achter de camera om zijn eigen vondsten en danst hij mee tijdens de beroemde dansscène in ‘Pulp Fiction’.

Tarantino is een autodidact die meteen al vanaf het begin uniek en volkomen eigen is in wat hij maakt en hoe hij het maakt. Van de armoezaaier die hij was toen hij nog logeerde bij iemand op de zetel bij het maken van 'Reservoir Dogs’ - die als een bom inslaat op Cannes - tot de man die op geniale wijze de carrières van bijvoorbeeld John Travolta en Pam Grier nieuw leven inblaast. Hij houdt zoveel van film dat hij iedereen die met hem werkt ermee infecteert. Het maakt dat je met nieuwe ogen naar zijn films kijkt en ze zo snel mogelijk nog eens wil bekijken.