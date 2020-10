Uitstel maar geen afstel: dit is wanneer jouw favoriete blockbusters in de bioscoop zullen verschijnen MVO

09 oktober 2020

15u00 0 Film Vanwege de coronacrisis hebben de meest filmstudio’s beslist om hun grootste releases uit te stellen tot er meer bioscopen geopend zijn. Helaas betekent dat dat er dit jaar wel heel weinig te zien was op het grote scherm. Sommige prenten werden zelfs rechtstreeks naar de streamingdiensten verbannen. Maar wanneer kunnen we dan wél weer naar de cinema trekken? Wij zochten uit waar en wanneer jouw favoriete blockbusters nu precies verschijnen.

DIT JAAR NOG IN DE ZALEN

‘After We Collided’ - vanaf 14 oktober in de bioscoop

Na het succes van ‘After’ is nu ook het langverwachte vervolg op de populaire tienerromance in aantocht. In de tweede film gaan de avonturen van hoofdrol Tessa en haar love interest Hardin verder. ‘After We Collided’ is bij Kinepolis nu al te bekijken als onderdeel van een ‘After’-marathon, maar komt vanaf 14 oktober ook apart uit.

‘Onward’ - vanaf 16 oktober alleen op Disney+

Normaal gezien hadden we in maart al volop kunnen genieten van deze nieuwe Disneyfilm, maar daar stak de coronacrisis kort na de release een stokje voor. Disney heeft nu beslist dat ‘Onward’ uitsluitend nog op Disney+ zal verschijnen, vanaf 16 oktober ook in ons land.

‘Free Guy’ - vanaf 9 december in de bioscoop

Niet gevreesd, Ryan Reynolds is terug om ons te redden van de verveling met zijn nieuwste komedie ‘Free Guy’. Guy, een non player character in een videogamewereld wordt plots zelfbewust en neemt zijn eigen lot in handen. Maar dat is natuurlijk niet simpel...

‘K3: Dans Van De Farao’ - vanaf 16 december in de bioscoop

Eind dit jaar trekken de meisjes naar het grote scherm in hun tweede film ‘Dans Van De Farao’. Hanne, Marthe en Klaasje gaan hun nieuwe album voorstellen in een Egyptisch museum. Ze brengen alles in orde voor hun optreden. Wanneer ze in het museum alle drie een wens doen bij een Egyptische Wenskat, komt die tot hun verbazing uit.

‘The Witches’ - vanaf 16 december in de bioscoop

Met het origineel uit 1990 - met onder meer Anjelica Huston in de hoofdrol - was weinig mis, maar dat weerhield Warner Bros. er niet van om een remake van de prent op poten te zetten. Dit keer werd Anne Hathaway aangesteld als opperheks, en ook de rest van de cast bevat klinkende namen: Octavia Spencer en Stanley Tucci duiken op, en Chris Rock is verteller van dienst. De Amerikanen krijgen ‘The Witches’ niét in de bioscoop te zien vanwege de pandemie. Daar verschijnt de prent rechtstreeks op streamingzender HBO Max. In ons land verschijnt de film gelukkig wel in de zalen!

‘The Croods: A New Age’ - vanaf 16 december in de bioscoop

De familie Crood, een vrolijke bende holbewoners, is terug van weggeweest. Het vervolg op de populaire animatiefilm verschijnt op 16 december in de Belgische zalen.

‘Death On The Nile’ - vanaf 16 december in de bioscoop

Detective Hercule Poirot is terug! In het bekende avontuur ‘Death On The Nile’ probeert hij te achterhalen wie de mysterieuze moordenaar op een cruiseschip is. Dit is trouwens de enige film die Disney dit jaar nog uitbrengt in de bioscoop.

‘Soul’ - vanaf 25 december enkel op Disney+

De nieuwe Pixar-film Soul zal niet in de bioscopen te zien zijn. Disney brengt de nieuwe animatiefilm van de makers van megahits Up en Inside Out in december direct uit op de streamingdienst Disney+. Abonnees zullen niet extra hoeven betalen voor de film, iets dat eerder met actiefilm Mulan wel het geval was.

‘Wonder Woman’ - 25 december

‘Wonder Woman 1984’ zou aanvankelijk op 5 juni uitkomen. Dat werd vanwege de coronacrisis verplaatst naar 14 augustus, vervolgens naar oktober en recent naar 25 december.

‘Red Sandra’ - vanaf 20 januari in de bioscoop

Het doet een beetje denken aan het verhaal van baby Pia: ‘Red Sandra’ vertelt over een familie die op zoek gaat naar financiële hulp om een medicijn voor hun doodzieke dochtertje te kunnen betalen. De film zou normaal gezien in oktober 2020 uitkomen, maar vanwege de coronacrisis werd hij verschoven naar volgend jaar.

UITGESTELD

Helaas zijn sommige films uitgesteld tot volgend jaar, of zelfs nog later. Dit zijn de grootste titels waarop we moeten wachten.

‘Black Widow’ - mei 2021

Normaal gezien zou ‘Black Widow’ al sinds maart in onze zalen spelen, maar vanwege de crisis werd de Marvel-film uitgesteld naar november. Nu heeft overkoepelend bedrijf Disney beslist dat ‘Black Widow’ pas in mei 2021 te zien zal zijn. Dat maakt van 2020 het eerste jaar sinds 2009 dat er een heel jaar geen nieuwe Marvel-film uitkomt.

‘No Time To Die’ - 2 april 2021

‘No Time To Die’ werd eerder al uitgesteld van april 2020 naar november, omdat vanwege de coronapandemie bioscopen over de hele wereld moesten sluiten. Het moest één van de laatste grote films worden die dit jaar nog in première zou gaan, maar helaas.

‘Dune’ - oktober 2021

Het langverwachte ‘Dune’, een futuristische film met Timothée Chalamet, is uitgesteld naar oktober 2021.

‘The Eternals’ - november 2021

Het uitstel van ‘Black Widow heeft invloed op de rest van de Marvel-tijdlijn. ‘The Eternals’, een film waarin Angelina Jolie zich bij een team van helden voegt, wordt uitgesteld van februari naar november.

‘The Batman’ - maart 2022

Normaal gezien zou hij dit jaar nog in de zalen spelen, maar ‘The Batman’ is nu verschoven naar maart 2022. Het is de zoveelste tegenslag voor de makers van de prent, gezien ze in januari de opnames moesten stilleggen door corona, en daarna in september alweer vertraging opliepen omdat Pattinson besmet raakte met het coronavirus.

