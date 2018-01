Tyrannosaurus die muziek 'Jurassic Park' dirigeert gaat in geen tijd viraal TDS

19u05

Wat doe je als toeschouwer, wanneer je de dirigent van het orkest plots in een dinosauruskostuum ziet opdraven? Het hele gebeuren meteen vastleggen op video natuurlijk. De beelden gingen in geen tijd viraal.

Afgelopen maandag was dirigent Christopher Dragon met zijn 'Colorado Symphony Orchestra' de absolute topper op Comic Con in Denver. Hij bracht er onder meer muziek van 'The Nightmare Before Christmas', 'Star Wars' en 'Harry Potter & de Gevangene Van Azkaban'. Ook de intussen wereldberoemde klanken van Jurassic Park kwamen aan bod. Een moment dat de dirigent nog extra in de verf wou zetten: in een opblaasbaar Tyrannosaurus Rex-kostuum begeleidde hij het orkest.

