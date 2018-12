Tyra Banks wil vervolg op ‘Coyote Ugly’: “Liefst met Lady Gaga en Meryl Streep” KD

12 december 2018

09u29

Bron: People 0 Film Tyra Banks (45) wil een vervolg maken op de film ‘Coyote Ugly’. Het liefst met Selena Gomez, Lady Gaga en Meryl Streep in de cast. “Ik wil Meryl echt zien dansen”, lacht de ster in een interview met People.

Tyra had een rol in de film als Zoë. De hoofdrol was voor Piper Perabo. “Ik zou zo graag ‘Coyote Ugly 2' maken. Ik wil het produceren”, vertelde het model aan People. “Ik moet gewoon de rechten kopen van Jerry Bruckheimer of met hem samenwerken.”

Maar wie moet dan in de film gaan spelen? Ook daar heeft de celeb al aan gedacht. “Selena Gomez die danst op de bar, dat zou goed zijn. Of Lady Gaga als uitbater. Maar ik wil vooral Meryl Streep met ons op de bar zien dansen.”