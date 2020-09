Twitteraars roepen op tot boycot van Netflix na première van omstreden Franse film ‘Cuties’ Cindy van Rijswijk

10 september 2020

21u23

Bron: AD 0 Film Netflix ligt opnieuw zwaar onder vuur vanwege de Frans film ‘Cuties’, die woensdag op het streamingplatform wereldwijd in première is gegaan. De film zou kinderen seksualiseren. Om die reden bood Netflix eerder al excuses aan vanwege de controversiële filmposter, met daarop vier jonge meisjes in korte broekjes en blote buik. Tegenstanders van de prent roepen nu via Twitter met de hashtag #CancelNetflix op de streamingdienst te boycotten.

“Ongelooflijk dat ze ‘Cuties’ hebben uitgebracht. Dus kinderporno is oké nu, Netflix? Steek je hand op als je het ermee eens bent dat dit walgelijk is”, aldus een van de reacties onder de hashtag op Twitter.

“Dus Netflix vindt dit prima. Veel mensen zullen het verdedigen. Dit is dus waar we staan tegenwoordig”, luidt een andere reactie, met bijgevoegd een clipje uit de film. “Weet dat deze video verontrustend is en kleine meisjes in een gruwelijk daglicht stelt. Ik heb het getweet voor degenen die zullen zeggen dat ‘Cuties’ onschuldig is. Hier is je bewijs dat dat niet zo is.”

Netflix what the fuck is this and why would you allow this on your platform? This is very disturbing. The production team and the parents who allowed this needs psychological help. Get rid of this show.#CancelNetflix pic.twitter.com/gyk6uza5Ug Myth(@ xoMythxo) link

Netflix is comfortable with this. Plenty of people will defend it. This is where our culture is at. pic.twitter.com/UlqEmXALmd Mary Margaret Olohan(@ MaryMargOlohan) link

Excuses

De Franse film ‘Cuties’ gaat over een 11-jarig meisje dat zich tegen haar familie keert en zich bij een twerking-dansgroep aansluit. De film won begin dit jaar de World Cinema Dramatic Directing Award op het Sundance Festival. Maar de vier jonge meisjes in weinig verhullende kleding op het promotiemateriaal van Netflix, konden op minder waardering rekenen. “Misselijkmakend, verontrustend en ziek” waren nog de fatsoenlijkste reacties.

Netflix bood in een verklaring excuses aan. “Het spijt ons ontzettend voor het ongepaste promotiemateriaal dat we gebruikt hebben. Het was niet oké en ook niet representatief voor deze Franse film die een award heeft gewonnen op Sundance. We hebben de beelden en beschrijving geüpdatet.”

Volgens veel ondertekenaars van de petitie was dat niet genoeg. Nu de film alsnog is verschenen, groeit het verzet en roepen gebruikers op Twitter massaal op tot een boycot van de streamingdienst. #CancelNetflix herbergt inmiddels meer dan honderdduizend berichten. Netflix heeft nog niet gereageerd op de oproep tot een boycot.

