Twintig jaar na het origineel: er komt een vervolg op ‘Chicken Run’ SDE

23 juni 2020

11u23 4 Film Het is vandaag precies 20 jaar geleden dat de animatiefilm ‘Chicken Run’ in première ging. De perfecte gelegenheid voor filmstudio Aardman om geweldig nieuws aan te kondigen: er komt een vervolg op de iconische stop-motionfilm. Die zal op Netflix te zien zijn.

Twintig jaar geleden konden we voor het eerst genieten van de avontuurlijke en vindingrijke kippen die probeerden te ontsnappen aan de klauwen van mevrouw Tweedy. Nu zullen we eindelijk weten hoe het hen na hun ontsnapping vergaan is, want filmstudio Aardman kondigt een vervolg aan. “Fans van over de hele wereld hebben geduldig gewacht op een idee voor een sequel die ‘Chicken Run’ eer zou aandoen", zegt Peter Lord, de mede-oprichter van Aardman. “We zijn dan ook heel blij dat we op deze 20ste verjaardag kunnen aankondigen dat we het perfecte verhaal gevonden hebben.”

De film zal via Netflix verspreid worden, en dat is geen toeval. “Netflix lijkt de ideale creatieve partner voor dit project: ze zetten de filmmakers centraal, wat betekent dat we de film kunnen maken die we willen maken - degene waar we echt om geven - en het kunnen delen met een wereldwijd publiek."

Maar waar gaat die sequel nu over gaan? Op het einde van de vorige film - spoilers! - zagen we hoe de avontuurlijke kippen er dankzij een zelfgebouwd vliegtuig in slaagden om te ontsnappen van de boerderij. Ze leven nu tevreden in een vredig plaatsje, ver van de bewoonde wereld. Ginger en Rocky hebben zelfs een kuikentje gekregen samen, Molly. Maar wanneer ze horen dat alle kippen op de bewoonde wereld bedreigd worden, moeten ze deze keer niet uitbreken, maar ínbreken om hun soortgenoten te redden.