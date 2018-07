Twijfels over transgenderfilm na exit Scarlett Johansson MVO

De film 'Rub & Tug', die onder vuur kwam te liggen wegens de casting van Scarlett Johansson als transgender, wordt mogelijk helemaal afgeblazen. Het project staat op losse schroeven nadat Scarlett vorig week vertrok vanwege de kritiek.

De actrice reageerde in eerste instantie nog laconiek op de boze reacties over haar rol in de film, een waargebeurd verhaal over een massagesaloneigenaar in de jaren 70 en 80 in Pittsburgh, die door het leven ging als man. Scarlett zou deze Dante 'Tex' Gill spelen. Toen haar werd gevraagd om een reactie op de kritiek, liet ze weten dat mensen die ook konden vragen aan Jeffrey Tambor, Jared Leto en Felicity Huffman, alle drie juist veelgeprezen voor hun rol als transgenders.

Enkele dagen later krabbelde de actrice toch terug. "Ik heb besloten om respect te tonen en me terug te trekken uit dit project", liet ze vrijdag weten. "Ik heb veel geleerd over de transgendergemeenschap sinds ik mijn eerste statement maakte, en ik realiseer me nu dat dat ongevoelig was."

Scarlett was niet alleen de hoofdrolspeler van 'Rub & Tug', ze zou ook als producent aan de slag gaan voor de film.