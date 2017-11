Tweede film 'De Helden' is best bezochte in Vlaanderen MVO

14u51 0 Ketnet De Helden Film Tsjik Tsjak Vollenbak, zo zullen De Helden van Ketnet gedacht hebben bij het zien van hun bioscoopcijfers. Hun tweede film 'Helden Boven Alles', lokte bijna 75.000 bezoekers op 12 dagen.

Dat is goed voor de eerste plaats in de top 10 van meest bezochte films in Vlaanderen. Sieg, Maureen, Dempsey en Nico laten daarmee niet alleen de andere jeugdfilms van het moment achter zich, maar ook de overige binnen- en buitenlandse blockbusters.

‘Helden Boven Alles’ doet het in zijn eerste weken dus nog beter dan hun eerste prent ‘Helden van de Zee’. “Een hele opluchting”, geeft scenarist en regisseur Geerard Van de Walle toe. “Het succes van de eerste film evenaren was niet evident. We wilden niet in herhaling vallen. Daarom hebben we - naast het avontuurlijke en creatieve - extra ingezet op een warm verhaal vol emotie. En met nog meer humor voor verschillende leeftijden.”