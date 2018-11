Tweede editie ‘Secret Cinema’ van Kinepolis trekt met ‘Aquaman’ naar de Belgische kust MVO

26 november 2018

17u33

Bron: Kinepolis 0 Film In september lanceerde Kinepolis ‘Secret Cinema by Kinepolis’, een uniek concept waarbij bezoekers genieten van een filmvoorstelling op een geheime locatie, volledig in het thema van de film. Van 13 december tot en met 16 december steekt de tweede editie letterlijk van wal met een exclusieve screening van ‘Aquaman’ op een nog geheime locatie aan de Belgische kust.

Voor iedereen die ooit al eens midden in de filmactie wou zitten, introduceerde Kinepolis begin september ‘Secret Cinema’. Een filmervaring die de grens tussen realiteit en fictie vervaagt. Die eerste keer kon het publiek in de Gentse kapel van de Zusters van de Eeuwigdurende Aanbidding naar de horrorfilm ‘The Nun’ gaan kijken.

Tijdens de tweede editie duik je deze keer samen met Aquaman een mythische onderwaterwereld in, gebaseerd op de gelijknamige DC-comics.

Vier dagen lang wordt een unieke locatie helemaal uitgedost in de wereld van Aquaman. Kinepolis voorziet elke dag één voorstelling (met op 15/12 per uitzondering 2 voorstellingen), in totaal goed voor 5 vertoningen met een totale capaciteit van 1.200 mensen.Bezoekers ontvangen slechts enkele dagen voor de film de exacte locatie. Eén tickets kost 25 euro en kun je vanaf vandaag kopen via kinepolis.be/secretcinema.