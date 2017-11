Twee filmgiganten in één prent: Tom Hanks en Meryl Streep in 'The Post' MVO

Wie veel acteergeweld in één film wil zien, kan best een bezoekje aan bioscoopfilm 'The Post' overwegen. Zowel Tom Hanks als Meryl Streep zetten hun schouders onder het drama, dat handelt over de rol van krant 'The Washington Post' in de onthulling van de Pentagon Papers, ten tijde van de oorlog in Vietnam. De film wordt geregisseerd door Steven Spielberg, en zal te zien zijn vanaf 12 januari 2018.

The Post Tom Hanks en Meryl Streep