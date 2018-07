Twee dagen na redding al twee films over Thais grotdrama in de maak IB

12 juli 2018

04u11

Bron: ANP/BuzzE 3 Film Twee dagen na de redding van twaalf Thaise voetballers en hun coach uit een ondergelopen grot, zijn er al twee films in de maak over het drama.

Gisteren werd al bekend dat de christelijke filmstudio Pure Flix aan de slag gaat met een filmbewerking van de reddingsactie, waarbij alle gestrande tieners en hun trainer levend uit de grot werden gehaald maar een reddingswerker omkwam. Donderdag kondigde ook regisseur John M. Chu een film aan over het voetbalteam, dat bijna drie weken vast zat in de grot.

Op Twitter gaf de regisseur, die eerder onder meer vier Step-Up films en Jem and the Holograms maakte, aan dat hij bang is dat andere studio's het verhaal zullen 'whitewashen'. Daarmee wordt bedoeld dat in een film rollen van niet-Westerse personages worden gespeeld door witte acteurs, of er een heldenrol wordt toebedeeld aan een Westers figuur in een verhaal dat draait om mensen met een andere etniciteit. (lees verder onder de tweet)

I refuse to let Hollywood #whitewashout the Thai Cave rescue story! No way. Not on our watch. That won’t happen or we’ll give them hell. There’s a beautiful story abt human beings saving other human beings. So anyone thinking abt the story better approach it right & respectfully. Jon M. Chu(@ jonmchu) link

Whitewashen

"Ik weiger Hollywood het verhaal rond de Thaise grotreddingsactie te whitewashen", aldus John op Twitter. "Niet als ik het kan helpen. We laten het niet gebeuren of gaan ze flink dwarsliggen. Dit is een prachtig verhaal over mensen die andere mensen redden. Dus als iemand eraan denkt dit verhaal onder handen te nemen, dan kan hij dat beter correct en respectvol doen."