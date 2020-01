Twee ‘beste regisseurs’ en een verrassende ‘beste film’ op de Critics Choice Awards SDE

13 januari 2020

09u34 0 Film Vannacht werden in Santa Monica de 25ste Critics’ Choice Awards uitgereikt. De winnaars worden elk jaar gekozen door de Broadcast Film Critics Association, een groep van zo'n 300 Noord-Amerikaanse filmrecensenten, en dat zorgde dit jaar voor enkele verrassingen.

Aangezien vanmiddag (maandag) de nominaties voor de Oscars bekend worden gemaakt, zorgde dat voor een vreemd ontspannen sfeer bij de genodigden van de Critics’ Choice Awards zondagavond. De beroemdheden die sowieso weinig kans maken op een beeldje deelden maar wat graag hun voorspellingen met de aanwezige journalisten en wie wel in de running is, kon zijn gedachten even verzetten.

De uitreiking zelf verliep grotendeels in de lijn der verwachtingen, met prijzen voor sterren die ook op de Golden Globes vorige week wisten te scoren, maar toch zorgde deze awardshow ook voor enkele verrassingen. Zo moesten Sam Mendes (‘1917') en Boon Joon Ho (‘Parasite’) de prijs voor ‘beste regisseur’ met elkaar delen. Ook bij de soundtracks was er ook een gelijkstand: zowel ‘Glasgow (No Place Like Home)’ uit ‘Wild Rose’ en ‘(I’m Gonna) Love Me Again’ uit ‘Rocketman’ werden bekroond.

En dat ‘Once Upon a Time in Hollywood’ de award voor ‘beste film’ mee naar huis zou krijgen, had ook niet iedereen verwacht. Bij de Golden Globes won ‘1917' nog in diezelfde categorie en was ‘Once Upon a Time’ zelfs niet genomineerd.

Carrièreprijs

Eddie Murphy mocht dan weer de carrièreprijs mee naar huis nemen. “In staat zijn om je kost te verdienen met acteren, is een privilege en een zegen", vertelde de acteur in zijn dankwoordje. “En je kost verdienen door mensen te laten lachen - dan ben je echt de gelukkigste mens op aarde. Ik heb ook zoveel verschillende dingen mogen doen. Ik was een agent, een overvaller, een dokter en een professor. Ik heb verschillende etniciteiten gespeeld. Ik ben dieren geweest, een ezel. Ik heb zelfs ooit een ruimteschip gespeeld!” De acteur, die ook genomineerd was in de categorie ‘beste acteur’ voor zijn rol in ‘Dolemite Is My Name’ besloot: “Ik had een geweldig jaar. En dit is een geweldige manier om dat jaar af te sluiten.”

Vegetarisch

Uiteindelijk won Joaquin Phoenix de award voor ‘beste acteur’ in plaats van Eddie Murphy. Net zoals bij de Golden Globes nam de acteur in zijn dankwoordje even de tijd om het menu van de avond te bespreken - dat vegetarisch en veganistisch was. “Ik wil graag de awards bedanken om het menu op planten te baseren en om te proberen onze ecologische voetafdruk te compenseren", liet hij optekenen. “Wat een geweldige boodschap.” Phoenix maakte ook van de gelegenheid gebruik om het over wapengeweld te hebben. “Scott Silver en Todd Phillips (de schrijver en regisseur van ‘Joker’, red.), jullie namen een personage uit een comic book en gebruikten het om het te hebben over trauma’s uit de kindertijd, wapengeweld, isolatie en mentale gezondheid. En in plaats van aan te zetten tot geweld, nodigden jullie het publiek uit om te kijken hoe het voelt wanneer je een van de vergeten mensen bent.”

Vrouw-zijn

Kristen Bell kreeg dan weer de #SeeHer award, die wordt uitgereikt aan vrouwen die ‘grenzen verleggen om stereotypes te veranderen en die het belang erkennen van authentieke voorstellingen van vrouwen in het entertainmentlandschap.’ In haar dankwoord vroeg ze: “Wat betekent het om vandaag een vrouw te zijn? Mijn eerste reactie is altijd om te antwoorden met woorden als ‘sterk’ en ‘dapper’ en ‘krachtig’, maar als ik eerlijk ben, gaat het daar bij vrouwen niet om. Het gaat niet om iets specifiek. Het gaat om jezelf toestemming geven om die dingen te zijn die je al bent. En dat lijkt gemakkelijk, maar dat is het niet. Want vrouwen zijn geconditioneerd om in doosjes te passen, meestal kleine, mooie, glinsterende doosjes met strikjes erop. Voor mij is vrouw-zijn dus iemand die dat perfecte kleine doosje afschudt en haar complexiteit omarmt.”

Hier zie je de belangrijkste winnaars

BESTE FILM: ‘Once Upon a Time… in Hollywood’

BESTE ACTEUR: Joaquin Phoenix – ‘Joker’

BESTE ACTRICE: Renée Zellweger – ‘Judy’

BESTE ACTEUR IN EEN BIJROL: Brad Pitt – ‘Once Upon a Time… in Hollywood’

BESTE ACTRICE IN EEN BIJROL: Laura Dern – ‘Marriage Story’

BESTE JONGE ACTEUR/ACTRICE: Roman Griffin Davis – ‘Jojo Rabbit’

BESTE CAST: ‘The Irishman’

BESTE REGISSEUR: Bong Joon Ho – ‘Parasite’ + Sam Mendes – ‘1917'

BESTE NIET-ENGELSTALIGE FILM: ‘Parasite’

BESTE ORIGINELE NUMMER: ‘Glasgow’ (No Place Like Home) – ‘Wild Rose’ + ‘(I’m Gonna) Love Me Again’ – ‘Rocketman’

