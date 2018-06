Twaalfde Filmfestival vol primeurs: Matteo Simoni stelt zes campagnespots voor Redactie

13 juni 2018

Het Filmfestival start pas in september, maar de voorstelling van niet minder dan zes promospots belooft nu al veel goeds. Master Matteo Simoni stelde ook zijn filmkeuze voor. FFO verzorgt straks extra vertoningen vanaf 14 uur en kan rekenen op enkele mooie premières.

Van 7 tot 15 september vindt het twaalfde Filmfestival plaats. De voorbije jaren mocht FFO tussen de 35.000 en 40.000 bezoekers verwelkomen. Matteo Simoni, bekend van films Marina, Patser, Callboys en Safety First, stelt het campagnebeeld voor. Opvallend waren echter niet één, maar zes promospotjes die zowel op televisie als in de cinema worden getoond. In de spots, een ode aan 'slow cinema', staat de relatie tussen vader en zoon centraal. We zien Matteo aan tafel of in de zetel zitten met zijn papa. Zonder iets te zeggen, begrijpen ze elkaar. Leuk detail: Domenico Acquaro, bekend als eigenaar van restaurant Marina, speelt Matteo's papa. "Ik kende Domenico niet", vertelt Matteo, "maar voor de spotjes zochten we een 'goeie kop', iemand die in hart en nieren Italiaans is. Festivaldirecteur Peter Craeymeersch droeg Domenico voor. Terecht. Ik moet wel nog eens gaan eten in Marina", lacht Simoni. Simoni stelde ook zijn filmselectie voor, met onder andere The Kid, In The Name of The Father, La Vita è Bella, La Stanza del Figlio, La Meglio Gioventù en There Will Be Blood.

Helft premières

FFO zal meer dan honderd films tonen, waarvan zowat de helft premières. Opener wordt Engel/Ange van Koen Mortier. Hij regisseerde in 2007 ook Ex-Drummer, die in Oostende werd gedraaid. "We willen het publiek naar de film wil brengen, maar ook de film naar het publiek", zegt Peter Craeymeersch. "Daarom organiseren we ook dit jaar 'Film in het Park'. Op 20 augustus verzorgen we in het Leopoldpark een openluchtvertoning met hapjes en drankjes van La Vita è Bella. Daar maken we het volledige programma bekend. Uiteraard blijft het succesvolle 'Filmcafé on Tour' en trekken we naar cafés en buurthuizen. Op vraag van het publiek en de filmindustrie worden bijkomende projecties georganiseerd vanaf 14 uur." Cultuurschepen Bart Plasschaert (CD&V) pikt in. "Er is opnieuw een uitgebreid scholenparcours. Vorig jaar mochten we 7.772 jongeren ontvangen in klasverband, terwijl dat acht jaar geleden er maar 500 waren." FFO pakt uit met nog meer primeurs. Zo gaat de documentaire 'Hoop doet leven' van Dominique Deruddere over Will Tura in première in het Kursaal. Maar liefst 1.800 fans kunnen de première in aanwezigheid van Will Tura bijwonen. Nog een première: de langverwachte 'Hollywoord aan de Schelde' van Robbe De Hert, die ook een 'Lifetime achievement award' krijgt. Ook Harry Kümel en Raoul Servais vallen die eer te beurt. Nieuw is ook een officiële kortfilmcompetitie met Vlaamse producties. De FFO-filmpas, waarmee je alle films kan bekijken, kost 30 euro voor wie ze voor 1 september bestelt. Min 26-jarigen betalen 20 euro. Info: www.filmfestivaloostende.be.