Turks-Belgische acteur R. Kan Albay heeft rol beet in Waalse topreeks: ‘Opnieuw een maffiabaas, ja’ IDR

05 april 2019

14u59 0 Film Toegegeven, wij kennen hem vooral als maffiabaas Shehu uit ‘Dossier K’, maar de Turks-Belgische acteur R. Kan Albay (43) steekt nu ook de taalgrens over. “Ik heb een belangrijke rol gekregen in het tweede seizoen van de donkere politiereeks ‘Unité 42'. Spannend, want het is de eerste keer dat ik in het Frans ga acteren.”

De reeks, waarvan het eerste seizoen binnenkort zowel te zien zal zijn op Eén als op Netflix, draait rond het duo Sam (Patrick Ridremont) en Billie (Constance Gay). Zij werken samen voor de Brusselse Cyber Crime Unit. De serie werd een succes, waardoor een vervolg niet kon uitblijven. En tot de cast van dat tweede seizoen behoort dus ook R. Kan Albay. “Op 15 april gaan voor mij de opnames van start”, klinkt het. “Ik zal tot midden juni aan de reeks werken, al weet ik nu nog niet exact hoeveel draaidagen ik zal hebben. Ik kan gelukkig wel al vertellen dat ik een intrigerend karakter ga vertolken. Het is een Russische maffiabaas, een soort Godfather. Het is een heel tof personage, zeker niet zo’n bordkartonnen gangster zoals ze je in sommige films of series op de mouw willen spelden. (lacht)”

Dat R. Kan als Shehu in ‘Dossier K’ al eens een gelijkaardig personage speelde, deert hem niet. “Het is ondertussen al geleden van 2009 dat die film uitkwam, hé. En Shehu was geen Rus, maar een Albanees. (lacht) Och, ik vind het zeker niet erg dat ik voor dat soort rollen word gevraagd, want dat is nu eenmaal de look die ik heb. Gelukkig ben ik in het dagelijkse leven veel braver (lacht).”

Iets met een paard

“Voor mij was de grootste uitdaging vooral dat deze casting in het Frans was, want dat had ik nog nooit eerder gedaan. Ik ben vlot in het Nederlands, Turks en Engels, maar Frans... Daar moest ik me wel op focussen. Gelukkig heb ik wel wat hulp gekregen om de dialogen in te studeren. Zo was er onder andere de uitdrukking ‘Je suis à cheval’, wat zoveel wil zeggen als dat je vasthoudt aan je beslissing. Maar ik dacht - nogal letterlijk - dat ik op een paard zat. (lacht) En ik moet eerlijk bekennen dat ik af en toe ook wel een fout accent heb. Al is dat gelukkig niet erg omdat mijn personage een andere moedertaal heeft dan Frans. Ik hoop dat deze rol een nieuwe stap in mijn carrière kan zijn, maar het is sowieso fijn dat ik een ander publiek kan bereiken.”