Trump geen fan van Oscarwinnaar ‘Parasite’: “We hebben genoeg handelsproblemen met hen, en dan geef je ze een award” MVO

21 februari 2020

08u00

Bron: ANP 1 Film Donald Trump is niet blij met de Oscarwinst van ‘Parasite’. Tijdens een verkiezingsbijeenkomst in Colorado uitte de president donderdag kritiek op The Academy, die eerder deze maand koos voor een Zuid-Koreaanse winnaar in de belangrijkste categorie, beste film.

“Trouwens, hoe slecht waren de Academy Awards dit jaar, hebben jullie dat gezien?”, vroeg Trump aan zijn publiek. “De winnaar is een film uit Zuid-Korea. Waar gaat dat in hemelsnaam over? We hebben genoeg handelsproblemen met Zuid-Korea, en dan geef je ze de award voor beste film van het jaar?”

De 73-jarige staatsman liet weten dat hij ‘Parasite’ niet heeft gezien. “Was ‘ie goed? Ik heb geen idee”, aldus de president, wiens eigen voorkeur bij oudere Hollywoodprojecten blijkt te liggen. “Kunnen we niet ‘Gone With The Wind’ terugkrijgen alsjeblieft”, aldus Trump over de achtvoudig Oscarwinnaar van 1940. “Of Sunset Boulevard? Er zijn zoveel geweldige films.”

Ook Brad Pitt vond hij geen terechte winnaar in de categorie ‘Beste Acteur in een Bijrol’. “Ik heb hem nooit gemogen”, klonk het. “Hij is een betweter.”

Ondertussen blijft ‘Parasite’ wel een wereldwijde hit. Ondertussen zijn zelfs de noodles uit de film wereldberoemd geworden. Het recept dat te zien is in de prent zou zo goed zijn dat YouTubers en bloggers aller landen het uitproberen.