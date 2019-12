Trent Reznor haalt uit naar makers van ‘Bird Box’: “De soundtrack voor de film maken was pure tijdverspilling” SDE

26 december 2019

20u08

Bron: Revolver 0 Film Een jaar geleden bracht Netflix de film ‘Bird Box’ uit. Op zeven dagen tijd werd de film, met Sandra Bullock (55) in de hoofdrol, door 45 miljoen accounts bekeken - toen een record voor het bedrijf. Maar niet iedereen was even blij met ‘Bird Box’. Componist Trent Reznor (54) bijvoorbeeld.

Trent Reznor heeft al behoorlijk wat soundtracks op zijn naam staan. Zo kun je zijn muziek horen in de films ‘The Social Network’, ‘Gone Girl’ en ‘The Girl With the Dragon Tattoo’. En dus ook in ‘Bird Box', al is de frontman van Nine Inch Nails daar zelf niet zo blij meer mee. Dat vertelt hij in het magazine Revolver.

“Toen we ons in de film onderdompelden, voelde het alsof sommige mensen niet echt veel moeite deden. En we zaten opgescheept met een monteur met erg slechte smaak”, geeft Reznor toe. “Die zorgde voor een soort van barricade om dingen in de film te krijgen. En als verdomde kers op de taart waren we op tournee toen ze de mixing van de muziek gedaan hebben. De muziek werd zo zacht gemixt, dat je ze niet eens kon horen. Dat was echt ... (lacht) Dat was echt f*cking tijdsverspilling.” Gelukkig was er één troost, dacht de muzikant. “We dachten: niemand gaat deze stomme film zien. Maar natuurlijk wordt het de grootste film ooit op Netflix.”

In het post-apocalyptische ‘Bird Box’ is de mens ten prooi gevallen aan wezens die hun slachtoffers tot zelfmoord drijven zodra ze worden gezien. De enige manier om je te beschermen is door geblinddoekt door het leven te gaan. De film is gebaseerd op het verhaal van Josh Malerman uit 2014. Ondanks de vele views werd de prent lauw ontvangen door critici.