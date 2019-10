TRAILER. Zoon van Jelle De Beule maakt opwachting in nieuwe film ‘All Of Us’ Redactie

09 oktober 2019

Opvallend verschijning in de nieuwe film ‘All Of Us’: Ellis, de zoon van Jelle De Beule, heeft een rol te pakken in de prent. Iets wat zijn bekende vader al langer zag gebeuren. “Ellis heeft op schoolfeesten ook altijd wel de hoofdrol beet en hij danst graag. Dus het zit er wel in dat de jongens iets in die richting zullen doen”, klonk het eerder. ‘All Of Us’ is het tragikomische verhaal van huisvrouw Cathy (Maaike Neuville), die nog maar enkele maanden te leven heeft. Ze komt terecht in een zelfhulpgroep van terminale patiënten (Joke Devynck, Jan Hammenecker, Bruno Vanden Broecke) die geleid wordt door therapeute Els (Barbara Sarafian), die zelf in volle midlifecrisis zit. Cathy beslist om haar familie niet in te lichten over haar toestand, maar ze heeft een plan. Samen met de andere leden van de praatgroep begint ze haar toekomstplannen en die van haar mede-patiënten vorm te geven.