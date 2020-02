Trailer: Zo kon Gru uit de Minions-films uitgroeien tot een superschurk SDE

05 februari 2020

Hoe is Gru kunnen uitgroeien tot een superschurk? Op die vraag wil de twee Minions-film, ‘The Rise of Gru’, een antwoord geven. Een jonge Gru is fan van een bende superschurken die bekend staat als de Vicious 6. Wanneer hun leider, Wild Knuckles, uit de groep wordt verdrongen, ziet Gru zijn kans schoon om het nieuwste bendelid te worden. Maar dat verloopt uiteraard niet van een leien dakje. Gelukkig kan hij te allen tijde rekenen op de hulp van de Minions.

In juni komt ‘Minions: The Rise of Gru’ uit.