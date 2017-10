Trailer 'Winchester' bezorgt je kippenvel, maar het echte verhaal achter de film is al even griezelig sam kvds

Binnenkort verschijnt Winchester, een griezelfilm geïnspireerd op het echte verhaal van de steenrijke Amerikaanse familie Winchester. Maar liefst 38 jaar bouwde Sarah Winchester, de erfgename van het vuurwapenimperium, aan haar Victoriaanse landhuis in San Jose, Californië. Ze verloor haar dochtertje een maand na de geboorte aan tuberculose, en een paar jaar later ook haar man William.

Een waarzegster beweerde dat op de familie een vloek rustte, en dat haar man en kind zouden zijn gedood door de geesten van mensen die aan hun einde waren gekomen door Winchestergeweren. En zij zou hetzelfde lot ondergaan, tenzij ze een huis voor die zielen zou beginnen te bouwen en daar nooit mee ophield. Want op het moment dat de bouw zou stoppen, zou ze sterven. En zo gebeurde het dat je - vanaf 1884 - 38 jaar lang 24 uur per dag de geluiden kon horen van de werkmannen. Zodat Sarah in leven kon blijven.

Toen ze stierf in 1922 telde het huis 160 kamers, 10.000 ramen, 2.000 deuren, 47 haarden, 47 trappenhallen, 13 badkamers, 9 keukens, 3 liften en 2 kelders. Vorig jaar werd zelfs nog een geheime kamer ontdekt die niet meer open was geweest sinds 1906. (Lees hier meer over de ontdekking van de geheime kamer.)

