TRAILER. Vin Diesel wordt supermens in actiefilm ‘Bloodshot’

Vin Diesel wordt supermens in actiefilm 'Bloodshot'

21 oktober 2019

Vin Diesel kruipt in de huid van supermens Ray Garrison in 'Bloodshot', een film gebaseerd op de populaire, gelijknamige comics.

Een soldaat werd gedood tijdens een missie en weer tot leven gewekt door de zogenaamde ‘RST Corporation’ als de supermens ‘Bloodshot’. Met een leger van nanotechnologie in zijn aderen is hij een onstuitbare kracht. Sterker dan ooit en in staat om onmiddellijk te genezen. Maar het bedrijf heeft niet enkel zijn lichaam, maar ook zijn geest en herinneringen onder controle. Zo heeft Ray geen besef meer van wat echt is en wat niet…maar hij staat op het punt om dat te ontdekken.