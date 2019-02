TRAILER. Vernieuwde ‘Pet Sematary’ van Stephen King bezorgt meteen kippenvel MVO

07 februari 2019

17u32 0 Film Stephen King blijft de koning van alle horror, en ‘Pet Sematary’ is één van zijn grootste hits tot nu toe. Zijn roman werd al eens verfilmd, maar nu krijgt de prent een remake in een modern jasje.

In de tweede, verlengde trailer van de film krijgen we een beter beeld van het verhaal en de personages. En eerlijk? Zelfs het filmpje van 2,5 minuten is al een horrorbeleving op zich.

‘Pet Sematary’ werd voor het eerst verfilmd in 1989. In 1992 verscheen het vervolg, ‘Pet Sematary II’. Deze nieuwe prent zal in april 2019 in onze zalen te zien zijn.