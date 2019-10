TRAILER. Veerle Baetens scoort filmhit in Frankrijk met ‘Au Nom De La Terre’ MVO

04 oktober 2019

10u55 1 Film Het Franse landbouwdrama ‘Au Nom De La Terre’, met Veerle Baetens en Guillaume Canet, over een veehoudersfamilie die kost wat kost probeert te overleven, is bijzonder sterk gestart in Frankrijk. De debuutfilm van regisseur Edouard Bergeon kwam op woensdag 25 september uit in de Franse bioscopen en behaalde op minder dan een week maar liefst 470.000 bezoekers. Dat is indrukwekkend voor deze arthouse-film, want zulke openingscijfers zijn meestal aan de orde bij grote Franse komedies.

Ter vergelijking, ‘The Broken Circle Breakdown’, die in Frankrijk uitkwam onder de titel ‘Alabama Monroe’ en het begin was voor Veerle Baetens’ Franse carrière, behaalde 400.000 bezoekers. De Belgische distributeur is bijzonder opgetogen en vermoedt dat de film rond de 1,5 miljoen kijkers zal eindigen in Frankrijk.

Uitnodiging van de president

‘Au Nom De La Terre’ wil ook de aandacht vestigen op een schrijnend probleem in landbouw in Frankrijk en heel Europa. In Frankrijk pleegt elke dag een landbouwer zelfmoord, omwille van de onhoudbare druk om op te boksen tegen dalende prijzen die de consument voor lokale producten wil betalen. De film brengt het pakkende autobiografische verhaal van regisseur Edouard Bergeon, zoon van een Franse veehouder, die zijn vader op 38-jarige leeftijd verloor nadat hij diep in de schulden een wanhoopsdaad verrichtte. Veerle Baetens vertolkt de rol van de vrouw des huizes aan de zijde van de Franse acteur Guillaume Canet.

Regisseur Edouard Bergeon werd ondertussen ook door de Franse president Macron uitgenodigd voor een vertoning van de film, gevolgd door een gesprek. De film wordt binnenkort vertoond op de Assemblee Nationale en in het Europees Parlement.

Nog meer in het Frans

Veerle Baetens draait al enkele jaren verschillende films in Frankrijk. In België was ze laatst te zien in de één-reeks ‘Tabula Rasa’. Momenteel draait Baetens de Franse reeks ‘Cheyenne & Lola’.

‘Au Nom De La Terre’ komt woensdag 9 oktober uit in de Belgische bioscoop en ging in september in Belgische première op het Filmfestival van Oostende.