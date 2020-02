TRAILER. Veelbelovende sterrencast in nieuwe Wes Anderson-film ‘The French Dispatch’ LV

12 februari 2020

17u12 0 Film Regisseur en scenarist Wes Anderson is terug met een nieuwe klepper, genaamd ‘The French Dispatch’. Als we op de eerste beelden mogen afgaan, ziet het er alvast een veelbelovende film uit. Voor de komedie wist Anderson een uitzonderlijke cast te strikken: Timothée Chalamet, Adrien Brody, Frances McDormand, Owen Wilson en Tilda Swinton zijn maar enkele van de namen.

De film brengt een verzameling van verhalen tot leven, die gepubliceerd werden in de laatste editie van ‘The French Dispatch’, onderdeel van een Amerikaans tijdschrift, ‘Liberty, Kansas Evening Sun’. Anderson vond inspiratie voor de verhalen bij ‘The New Yorker’, een bekend Amerikaans blad die hij al sinds zijn jeugd leest.

Met ‘The Grand Budapest Hotel’ behaalde de regisseur in 2014 nog een groot succes. Hij mocht maar liefst vier Oscars in ontvangst nemen. Of deze nieuwe film dat succes kan evenaren, valt nog af te wachten.

‘The French Dispatch’ is vanaf 24 juli in de cinema te zien.