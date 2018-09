Trailer van nieuwe 'Fantastic Beasts'-film verklapt een heel goed bewaard Potter-geheim TK

27 september 2018

07u55 4 Film Warner Bros heeft een nieuwe trailer vrijgegeven van 'Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald'. Net als bij de vorige ‘Fantastic Beasts’-film gaat het over een prequel op de Harry Potter-reeks en werd het script geschreven door J.K. Rowling.

De trailer veroorzaakte online al wat opschudding. De beelden verklappen immers een detail dat J.K. Rowling al die tijd voor ons verborgen hield: Nagini - de slang van Voldemort die in het laatste boek door Marcel Lubbermans om het hoekje wordt geholpen - blijkt geen echt dier te zijn, maar een vrouw. Het gaat meer bepaald om een Maledictus: een vrouw die geboren wordt met een vloek die haar uiteindelijk permanent in een beest verandert.

Rowling heeft dat detail naar eigen zeggen 20 jaar verborgen gehouden, vertelde ze op Twitter. Ze gaf ook wat meer uitleg bij de magisch aandoening, die blijkbaar van moeder op dochter wordt overgedragen.

They're different conditions. Maledictuses are always women, whereas werewolves can be either sex. The Maledictus carries a blood curse from birth, which is passed down from mother to daughter. https://t.co/wYfvPeQFRW J.K. Rowling(@ jk_rowling) link

Dat was echter niet het enige in de trailer dat voor opschudding zorgde. Er was ook kritiek omdat Nagini gespeeld wordt door de Zuid-Koreaanse Claudia Kim. Puur racisme volgens sommigen: "Is het niet erg dat een Aziatische vrouw het huisdier van een blanke man speelt", klonk het onder meer online. Maar Rowling is het daar niet meer eens. Zij zegt dat Nagini geïnspireerd is op Indonesische mythologie en dat een Aziatische actrice meer dan logisch is.

'Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald' komt in de Verenigde Staten uit op 16 november. De Belgische releasedatum is nog niet bevestigd.