Trailer van HBO veroorzaakt heel wat ophef onder de fans van Game of Thrones AV

27 augustus 2018

17u34

Bron: HBO 0 Film Vandaag werd bekend gemaakt dat het nieuwe seizoen van Game of Thrones waarschijnlijk een maand later zal verschijnen, in mei 2019. Maar niet getreurd, dit weekend deelde HBO een video waarin je al een glimp kan opvangen van het nieuwe seizoen.

De Amerikaanse zender HBO publiceerde dit weekend een teaser waarin duidelijk wordt wat de zender in petto heeft voor 2019. De trailer veroorzaakte al heel wat ophef onder de fans van de serie omdat Jon Snow en Sansa Stark elkaar eindelijk terugzien in seizoen acht. De rest van de teaser is doorspekt met gedenkwaardige momenten uit seizoen zeven, waaronder beelden van Daenerys Targaryen en Cersei Lannister voor de ineenstorting van 'The Wall'.

Naast enkele clips uit de populaire serie Game of Thrones, bevat het filmpje ook nieuwe beelden van andere HBO-series zoals Big Little Lies en Veep.

Bekijk de video hieronder