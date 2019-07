TRAILER. Taylor Swift, Idris Elba, Judi Dench... ‘Cats’ wordt musicalfilm met de grootste sterren MVO

18 juli 2019

13u53 3 Film De eerste teaser trailer voor de nieuwe ‘Cats: The Movie’ is er. De film wordt een herwerking van de bekende musical ‘Cats’, geschreven door Andrew Lloyd Webber. De hoofdacteurs zijn niet van de minsten. Sterker nog, er zit geen enkele onbekende naam tussen.

Het lijstje mag er zeker zijn: Jason Derulo, Jennifer Hudson, Rebel Wilson, James Corden, Dame Judi Dench en Sir Ian McKellen zullen allemaal een kattenjasje aantrekken. Naast hen zien we ook nog Taylor Swift als hoofdpersonage Bombalurina, en Idris Elba als Macavity the Mystery Cat.

“Al sinds ik jong was ben ik gek op musicals”, aldus popster Swift (29). “Ook in mijn live-shows heb ik steeds dat verhalende aspect behouden. Ik ben meteen na mijn laatste wereldtournee begonnen met repetities voor de film.”

Nieuwe technologie

De acteurs krijgen een volledige make-over met dank aan de computer. Door middel van de nieuwste technologie wordt heel hun lichaam voorzien van pels. Ze behouden dus hun menselijke vorm, maar zien er héél erg als katten uit. Bovendien is de hele set op grote schaal gemaakt, waardoor het lijkt alsof de acteurs kleiner zijn.

Jennifer Hudson (37), die de belangrijke rol van Grizabella the Glamour Cat krijgt, is enthousiast. “Dit wordt ongezien. Het is een mogelijkheid om in een nieuwe wereld te stappen die je zal entertainen als nooit tevoren.” Hudson mag het bekendste nummer uit de hele musical gaan zingen: ‘Memory’.

Judi Dench (84) werd al eens gecast voor de musical in 1981, maar verstuikte haar enkel nét voor de show in première ging. “Ik dacht dat dat mijn laatste kans zou zijn om in ‘Cats’ te spelen, maar blijkbaar was dat niet zo”, zegt ze daarover. Ze krijgt in de film de rol van Old Deuteronomy. “De set was prachtig”, geeft ze nog mee. “Ik voelde me als Alice in Wonderland.”

De film, onder regie van Oscarwinnaar Tom Hooper, verschijnt op 20 december dit jaar in de zalen.