TRAILER. Stig Broeckx pikt draad weer op na zware crash in documentaire ‘De Stig’ LV

10 februari 2020

17u22 0 Film Hoe wielrenner Stig Broeckx (28) de draad van het leven weer oppikt na zijn zware crash, is vanaf 3 maart in de cinemazalen te zien. In een korte trailer van de documentaire door Eric Goens, krijgen we al kort te zien hoe de sportman openhartig vertelt over zijn herstel.

“Ik vind dat ik te weinig correct articuleer”, zegt hij in een fragment. Toch blijft Stig niet bij de pakken zitten. “Hij wil zelfstandig zijn thuis en alles kunnen, zijn plan trekken... Dan is hij gelukkig”, vertelt zijn mama.

Broeckx raakte op 28 mei 2016 betrokken bij een zware valpartij tijdens de voorlaatste rit van de Baloise Belgium Tour. Twee motoren probeerden toen in te halen, maar werden pal in de groep gekatapulteerd. De wielrenner werd geraakt aan het hoofd, liep twee hersenbloedingen op en belandde in een coma. De dokters voorspelden dat hij nooit meer zelfstandig zou kunnen stappen of eten, maar zes maanden na zijn val waren de eerste tekenen van leven terug.