TRAILER. Scarlett Johansson keert terug als superheld in nieuwe Marvel-film ‘Black Widow’ MVO

03 december 2019

21u46 0 Film Scarlett Johansson keert terug als superheldin Natasha Romanoff in Marvels nieuwste film ‘Black Widow’. De prent verschijnt in mei 2020. Het wordt geen vervolg op de laatste film waarin Black Widow te zien was, ‘Avengers: Endgame’, maar wél een blik op haar verleden.

Chronologisch gezien zullen de gebeurtenissen in ‘Black Widow’ zich afspelen vlak na die van ‘Captain America: Civil War’, die uitkwam in 2016. Uit de eerste beelden, die Disney zopas vrijgaf in een trailer, kunnen we al opmaken dat de mysterieuze Natasha een zus heeft. “We hebben onafgewerkte zaken”, klinkt het. “We moeten terug naar waar het allemaal begon... Het zal een interessante reünie worden.”

Naast Scarlett krijgen we ook andere bekende acteurs te zien, zoals Rachel Weisz (‘The Favourite’) en David Harbour (‘Stranger Things’). Johansson speelt de rol van Black Widow al tien jaar lang in de Marvel-franchise, maar dit wordt de eerste keer dat ze haar eigen film krijgt. De regie ligt in handen van Cate Shortland.