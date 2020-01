TRAILER. ‘Riverdale’-acteur KJ Apa heeft grote filmrol te pakken in ‘I Still Believe’ LV

15 januari 2020

‘Riverdale’-acteur KJ Apa is binnenkort op het grote scherm te zien in de film ‘I Still Believe’. De prent is gebaseerd op het leven van singer-songwriter Jeremy Camp, en dat is ook meteen het personage dat Apa speelt. De vrouw van Camp, Melissa, werd gediagnosticeerd met kanker vlak voor ze met elkaar trouwden. Dat verhaal werd nu verfilmd. Naast Apa zien we onder andere Britt Robertson en countryzangeres Shania Twain. Het is nog niet bekend of de prent ook in Belgische cinemazalen te zien zal zijn.