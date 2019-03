TRAILER. Reviews voor nieuwe DC-film ‘Shazam!’ zijn bijzonder lovend: “Dit is ‘Home Alone’ en ‘Big’ in één film” MVO

08 maart 2019

11u53 0 Film Het ziet ernaar uit dat DC Comics eindelijk een nieuwe filmhit te pakken heeft. De reviews van hun eerstvolgende prent ‘Shazam!’ zijn namelijk erg lovend. “Dit is iets dat we nog nooit van DC gezien hebben”, klinkt het.

In ‘Shazam!’ zien we hoe een 14-jarige jongen superkrachten vergaart die hem er ouder doen uitzien. Daarmee ontpopt hij zich tot één van de weinige superhelden die ook oprecht blij is met zijn krachten. “Dit is een bijzonder grappige, vrolijke film, die zowel doet denken aan ‘Home Alone’ als aan de Tom Hanks-film ‘Big’. Totaal niet wat we van DC gewend zijn, maar het is een welkome verandering.”

In de hoofdrol zien we Zachary Levi als de ‘volwassen versie’ van de jongen in kwestie, uitgedost met een wel erg opvallend heldenkostuum, compleet met lichtgevende bliksemschicht.

‘Shazam!’ verschijnt op 3 april in de Belgische zalen.