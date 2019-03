TRAILER. Regisseur van ‘engste film van 2018' is terug, en zijn nieuwste lijkt minstens even angstaanjagend

08 maart 2019

14u21 2 Film Ari Aster, de regisseur van ‘Hereditary’, die de engste film van 2018 genoemd werd, heeft een nieuwe horrorfilm klaar: ‘Midsommar’. De film speelt zich af op de langste dag van het jaar, de zomerzonnewende, en kan dus volop gebruikmaken van de zon. Niet de typische sfeerzetting die je bij een doorsnee horrorfilm verwacht.

In ‘Midsommar’ bezoekt een groepje vrienden een geïsoleerd Zweeds dorpje. Het hoogtepunt van de trip moet het traditionele Midzomerfestival worden. De toeristen worden door de dorpelingen met open armen ontvangen. Maar de ogenschijnlijke, idyllische festiviteiten gaan al snel over in een steeds gewelddadiger tafereel waarbij het maar de vraag is of de tieners het einde van de zonnige nacht zullen halen.

Met Florence Pugh, Jack Reynor, William Jackson Harper en Will Poulter.

‘Midsommar’ speelt vanaf 7 augustus in de bioscopen.