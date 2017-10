Trailer 'Patser' verpulvert records Stijn Van Hove

Een Belgisch filmrecord ging vandaag los aan flarden. In amper 12 uur tijd haalde de pas vrijgegeven trailer van 'Patser', de nieuwe prent van Adil El Arbi en Bilall Fallah, meer dan 500.000 views via de sociale media. Met dank aan DJ en gastacteur Dimitri Vegas. Zijn filmdebuut maakte fans wereldwijd razend benieuwd.



"Dit is absoluut fantastisch," aldus Dimitri Vegas. "Mike en ik waren al heel blij met onze rol in de film, maar deze respons hadden we nooit durven verwachten. En dan moet Zuid-Amerika nog wakker worden." (lacht)



'Patser' wordt vanaf 24 januari in de zalen verwacht. De broers uit Willebroek zijn in de film -met onder meer Matteo Simoni en Nora Gharib- te zien als veiligheidsagenten. Eveneens kwam uit Hollywood -zoals deze krant eerder al meldde- de bevestiging dat de serie die op hun leven werd gebaseerd wel degelijk zal worden gerealiseerd.