Trailer 'Patser' verpulvert records, maar is te naakt voor Facebook Stijn Van Hove

11u10 0 Photo News Film Nog voor de film in de zalen te zien is, verpulvert de pas vrijgegeven trailer van 'Patser', de nieuwe prent van Adil El Arbi en Bilall Fallah, al records. In nog geen 24 uur tijd haalde de teaser meer dan 1.000.000 views via de verschillende sociale media. Met dank aan DJ en gastacteur Dimitri Vegas. Zijn filmdebuut maakte fans wereldwijd razend benieuwd. Het feestje bleef echter niet duren, want deze ochtend haalde Facebook het filmpje offline.

De reden? De teaser is opgebouwd rond de zeven hoofdzonden en bij de hoofdzonde lust bleken de beelden te expliciet te zijn voor "het preutse Facebook". Adil en Bilall: "Dees is echt fucked up shit! Echt jammer dat Facebook beslist heeft om de teaser offline te halen vanwege enkele tepels. Anderzijds zijn we echt content: 1.000.000 views op de eerste beelden van onze film hadden we nooit verwacht. Dit is mothafokking patser!"



"Dit is absoluut fantastisch," aldus ook Dimitri Vegas over de recordcijfers. "Mike en ik waren al heel blij met onze rol in de film, maar deze respons hadden we nooit durven verwachten.



'Patser' wordt vanaf 24 januari in de zalen verwacht. De broers uit Willebroek zijn in de film -met onder meer Matteo Simoni en Nora Gharib- te zien als veiligheidsagenten. Eveneens kwam uit Hollywood -zoals deze krant eerder al meldde- de bevestiging dat de serie die op hun leven werd gebaseerd wel degelijk zal worden gerealiseerd.



Wie de teaser nog in vol ornaat wil zien, kan die hieronder bekijken.