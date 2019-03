TRAILER. Oscarwinnaar Guillermo del Toro verfilmt horrorboek voor kinderen MVO

31 maart 2019

09u03 0 Film Regisseur Guillermo Del Toro, die de Oscar voor ‘beste film’ won voor zijn fantasieverhaal ‘The Shape Of Water’, gaat een bekend horrorboek voor kinderen tot leven brengen.

‘Scary Stories To Tell In The Dark’ is gebaseerd op een gelijknamig boek door Stephen Gamell, dat in 1981 voor het eerst werd uitgebracht en sindsdien werd herdrukt voor nieuwe generaties. Het boek bestaat uit een reeks kortverhalen en is vooral bekend vanwege de griezelige illustraties, die vele kinderen ‘s nachts wakker hielden.

Del Toro brengt die wezen nu naar het grote scherm, en het resultaat mag er zijn. “Als kind was ik bang van de boeken, nu krijg ik kippenvel van de trailer”, klinkt het op Twitter.