TRAILER. Olifantje Dumbo vliegt in nieuwe ontroerende beelden TDS

09 maart 2019

10u01

Bron: Disney 2

Dierenliefhebbers, opgelet: Disney heeft nieuwe beelden van de live-action-remake ‘Dumbo’ gelost. Daarin is voor het eerst te zien hoe Dumbo kan vliegen door een magische veer. Daarnaast krijgt de kijker ook een glimp van de circusdirecteurs, gespeeld door Danny DeVito en Michael Keaton. De prent werd geregisseerd door Tim Burton en verschijnt later deze maand in de bioscoop.