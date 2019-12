TRAILER. Noah Centineo keert terug in Netflix-original ‘To All The Boys I’ve Loved Before’ LV

19 december 2019

16u56 3

Noah Centineo en Lana Condor zijn terug met het tweede deel van de immens populaire Netflix-film ‘To All The Boys I’ve Loved Before’. Personages Peter en Lara Jean vonden de liefde op een ongewone manier in de eerste film, maar in ‘P.S. I Still Love You’ dreigen de twee wel eens uit elkaar te worden gedreven. De eerste trailer geeft nog niet te veel prijs over hoe het verhaal zal verlopen, maar er belooft veel romantiek aanwezig te zijn.

‘P.S. I Still Love You’ is vanaf 12 februari op Netflix te zien.