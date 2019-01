TRAILER. Nieuwste Spider-Man ‘Far From Home’ belooft superheld in zijn puurste vorm MVO

16 januari 2019

08u54 0 Film Hoewel hij letterlijk in rook opging tijdens ‘Infinity War’, is Spider-Man (Tom Holland) helemaal terug van nooit weggeweest. In de nieuwe trailer van ‘Far From Home’ is hij te zien zoals fans hem het liefste hebben: een ongemakkelijke tiener met een geweldig gevoel voor humor.

De trailer geeft ook enkele geheimen over ‘Avengers: Endgame’ prijs. ‘Far From Home’ zal “slechts minuten na het einde van ‘Endgame’ op de tijdlijn gesitueerd zijn” aldus Sony woordvoerder Amy Pascal, wat één ding alvast bewijst: Spider-Man zal terugkeren uit het stof. Ook Nick Fury (Samuel L. Jackson) maakt zijn opwachting, dus ook hij stond op uit de dood. Of andere personages die ‘stierven’ in ‘Infinity War’ ook zullen terugkeren, is niet duidelijk. Wel wordt door fans gesuggereerd dat Iron Man (Robert Downey Jr.), die vroeger altijd als mentor van Spidey fungeerde, niét in de trailer te zien is. Hij lijkt zelfs vervangen te worden door Fury. Betekent dat dat hij wél aan zijn einde zal komen in ‘Endgame’? De tijd zal het uitwijzen.