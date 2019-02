TRAILER. Nicholas Hoult speelt jonge ‘Lord Of The Rings’-auteur J.R.R. Tolkien in biografische film MVO

13 februari 2019

Nicholas Hoult speelt een jonge versie van de beroemde 'Lord Of The Rings'-schrijver in de nieuwe biografische film 'Tolkien'.

De film verhaalt over de jeugd van de auteur, zijn tijd als soldaat in het leger en zijn romance met Edith, de liefde van zijn leven (vertolkt door Lily Collins). Hoewel er veel referenties naar de ‘Lord Of The Rings’-franchise in de trailer zitten, wordt het duidelijk dat veel elementen van het verhaal op een slimme manier refereren naar het leven van J.R.R. Tolkien zelf. De film zal zich dus niet afspelen in de magische wereld van ‘Middle-earth’, maar in zijn realiteit.

‘Tokien’ zal vanaf mei 2019 te zien zijn in de zalen.