TRAILER. Netflix lanceert thriller 'Bird Box’ met Sandra Bullock in de hoofdrol MVO

12 december 2018

17u31 3 Film Netflix brengt binnenkort alweer een originele film uit. Dit keer gaat het om de thriller ‘Bird Box’. De spannende thriller van regisseur Susanne Bier is vanaf 21 december te bekijken.

Wanneer een mysterieuze kracht de wereldbevolking uitdunt, is maar één ding zeker: wie de oorzaak ziet, sterft. Terwijl Malorie (Sandra Bullock) geconfronteerd wordt met het onbekende, moet ze samen met haar twee kinderen vluchten, langs een verraderlijke rivier, naar de enige plaats die nog veilig is. Om ervoor te zorgen dat ze deze tocht overleven, moeten ze de reis noodgedwongen geblinddoekt afleggen.

Ook Trevante Rhodes, Sarah Paulson en John Malkovich hebben een rolletje in de film. ‘Bird Box’ is geregisseerd door Susanne Bier, geschreven door Eric Heisserer en geproduceerd door Dylan Clark, Chris Morgan en Clayton Townsend. Het verhaal is gebaseerd op een gelijknamig boek van Josh Malerman, dat in 2014 verscheen.

‘Bird Box’ is vanaf 21 december wereldwijd beschikbaar op Netflix.