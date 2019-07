TRAILER. Na ‘Sharknado’: hier is de volgende belachelijke horrorfilm ‘Zombie Tidal Wave’ MVO

23 juli 2019

17u00 2 Film Van dezelfde acteur die u ‘Sharknado’ bracht (lees: haaien in een tornado) komt er nu een nieuwe horrorfilm met een net iets té verregaande plotlijn: ‘Zombie Tidal Wave’ (lees: zombies in een vloedgolf).

Ian Ziering, die als acteur te zien was in de ‘Sharknado’-reeks - want ja, er is meer dan eentje van gemaakt, zés zelfs - kreeg het idee enkele jaren geleden al. Nu kunnen we voor het eerst de trailer bekijken, en die ziet er al even gek uit als de vorige franchise. In plaats van haaien, krijgen we nu te maken met zombies. Zombies die rondzwemmen in het water en zo in een vloedgolf terechtkomen die het land overspoelt.

Nu moet het gezegd: zowel de ‘Sharknado’-films als deze nieuwe uitvinding hebben de bedoeling om “zo slecht te zijn dat het goed wordt”, een concept dat aanslaat bij vele fans. Het gaat hem dus eerder om de komische noot dan om de griezelfactor. Die komedie is er uiteraard met hopen, zoals je in de trailer al kan zien.