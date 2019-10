TRAILER. Martine Tanghe en Freek Braeckman in nieuwe animatiefilm ‘Solan en Ludwig: Reis Naar De Maan’ MVO

10 oktober 2019

08u39 0 Film Dit weekend gaat de nieuwe animatiefilm ‘Solan en Ludwig: Reis Naar De Maan’ in première op het filmfestival van Gent. Daarin hoor je nieuwsankers Martine Tanghe en Freek Braeckman als... nieuwsankers! Dit keer op het grote scherm in plaats van op het kleine. Hier kan je de trailer exclusief al bekijken.

Later dit jaar kan je in de bioscoop gaan kijken naar de film ‘Solan & Ludwig: Reis Naar De Maan’. Niet toevallig, want dit jaar is het 50 jaar geleden dat de mens voor het eerst voet op de maan zette. Maar wat Solan & Ludwig doen, is minstens even straf: met de raket van hun vriend en uitvinder Reodor vertrekken ze op ruimtemissie. Maar met geheime passagiers en misdadige plannen aan boord wordt het lef van onze helden zwaar op de proef gesteld.​

De derde film over Solan & Ludwig is een hilarisch avontuur vol dolle plottwists en koddige personages. Zo ook de vertrouwde televisiegezichten Martine Tanghe en Freek Braeckman, die zich volledig inleefden in de personages. Het is letterlijk een rol die op hun lijf is geschreven als iconische Vlaamse nieuwsankers. Hun pittige commentaren zorgen voor die extra komische noot, en dat maakt de film uiterst geschikt voor zowel jong als oud.

De film draait vanaf 18 december in de Vlaamse bioscopen.