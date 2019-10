TRAILER. Margot Robbie gaat solo in Harley Quinn-film ‘Birds Of Prey’ MVO

01 oktober 2019

19u54 0 Film Het is al girlpower wat de klok slaat in de nieuwe film ‘Birds Of Prey’, een vervolg op de DC-film ‘Suicide Squad’ waarin maar één personage uit de originele film centraal staat: Harley Quinn, gespeeld door Margot Robbie.

In ‘Birds Of Prey’ breekt Harley los van haar bekende partner: superschurk The Joker. Nu is ze op zoek naar emancipatie, en daarvoor schakelt ze de hulp van enkele andere gevaarlijke dames in.

‘Birds Of Prey’ wordt in februari 2020 in de Belgische zalen verwacht.