TRAILER: Lady Gaga maakt filmdebuut in 'A Star Is Born' SD

07 juni 2018

06u33

Bron: ANP 0 Film De trailer van de film 'A Star Is Born', waarin Lady Gaga (32) schittert naast Bradley Cooper (43), is wereldwijd zeer goed ontvangen. Het is de eerste officiële filmrol van Gaga, wier eigenlijke naam Stefani Germanotta is, en tevens het regiedebuut van Cooper. Via Twitter laat de zangeres weten "vereerd te zijn om deel te mogen uitmaken van deze geweldige film".

"Dit is een droom die uitkomt. Bradley's capaciteiten als regisseur, acteur en muzikant zijn werkelijk fantastisch. De film heet 'A Star Is Born' en ik kan niet wachten totdat jullie Jack en Ally gaan ontmoeten", aldus Gaga. De zangeres ziet er in de film bijna onherkenbaar uit met bruin haar en draagt duidelijk minder opvallende kleding dan we van haar gewend zijn als artiest. Samen met Cooper schreef ze een aantal nummers speciaal voor deze film.

Op sociale media regent het positieve reacties en wordt al druk gespeculeerd over een Oscar voor de kersverse actrice. Cher liet weten "niet te kunnen wachten om de film te gaan zien". Ook Katy Perry liet weten diep onder de indruk te zijn van de trailer.

TURN YOUR SOUND ON. Bradley Cooper & Lady Gaga in #AStarIsBorn pic.twitter.com/No5zRz6SrJ A Star Is Born(@ starisbornmovie) link

Lady Gaga. #AStarIsBorn pic.twitter.com/pYtRPed2bv A Star Is Born(@ starisbornmovie) link