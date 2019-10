TRAILER. ‘Lady And The Tramp’ toont beroemde spaghetti-scène en belooft meer expressie dan ‘The Lion King’ MVO

15 oktober 2019

10u34

Bron: Disney 18 Film Disney loste zopas de nieuwste trailer van ‘Lady And The Tramp’, de eerste live action-film die exclusief op streamingplatform Disney+ zal verschijnen. We krijgen een haarscherp beeld van wat de film moet worden, en één ding is zeker: men heeft geleerd uit de fouten van ‘The Lion King’.

De hondjes in ‘Lady And The Tramp’ krijgen namelijk wel duidelijke gezichtsuitdrukkingen, die de menselijke variant ervan benaderen. Het gebrek aan emotie vormde het grootste punt van kritiek op de kaskraker ‘The Lion King’ (2019), een computergestuurde ‘live action’-remake die eigenlijk toch moest onderdoen voor het origineel uit 1992. Bij Disney stoten ze zich niet snel twee keer aan dezelfde steen. Vandaar de gekke bekken die we in de laatste trailer te zien krijgen?

‘Lady And The Tramp’ verschijnt op 12 november op Disney+. De dienst is voorlopig enkel beschikbaar in Nederland, vanaf 12 november ook in de Verenigde Staten en Canada. Wanneer we in België van de zender gebruik kunnen maken is nog niet duidelijk. De film verschijnt helaas niet in de bioscopen.