TRAILER. Kristen Stewart wordt actieheldin in nieuwe versie van ‘Charlie’s Angels’ MVO

27 juni 2019

16u37 0 Film Kristen Stewart laat ‘Twilight’ ver achter zich en ontpopt zich tot ware actieheld. Samen met Ella Balinska, Naomi Scott (die we kennen van ‘Aladdin’) vormt ze het nieuwe Charlie’s Angels-team.

Ook Elizabeth Banks is een bekend gezicht in de film, zij wordt de nieuwe Bosley. Daarnaast is ze ook de regisseur. “Ik vond het belangrijk om een film te maken over vrouwen die samenwerken en elkaar steunen”, zegt ze over het project. “Het is een kans om de Angels opnieuw voor te stellen aan het publiek. De laatste film kwam achttien jaar geleden uit en vele mensen, zeker jongeren, hebben die nog nooit gezien.”

Hun themalied mag er alvast zijn, want ze slaagden erin om popdiva’s Ariana Grande, Miley Cyrus en Lana Del Rey samen te laten werken voor de soundtrack.