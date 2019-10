TRAILER. Kinderfavoriet ‘Nachtwacht’ krijgt tweede film: ‘Het Duistere Hart’ MVO

02 oktober 2019

07u00 0 Film Na het succes van de eerste film ‘De Poort der Zielen’ krijgt de populaire Ketnet-reeks ‘Nachtwacht’ een tweede bioscoopfilm: ‘Het Duistere Hart’. De film zal te zien zijn in de Belgische bioscopen vanaf 11 december .

Keelin, Vlad en Wilko zijn uitgenodigd voor de Kristalceremonie in het Elfenrijk. Tijdens die plechtigheid zal het Elfenkristal normaal gezien een van de Raadgevers van Koningin Melisande aanwijzen om haar op te volgen. Maar tot ieders verwondering wordt Keelin aangeduid als nieuwe koningin. De Nachtwacht is nog niet van haar verbazing bekomen wanneer Keelin wordt ontvoerd door Wilko. Vlad en Vega geloven in de onschuld van Wilko en besluiten uit te zoeken wat er aan de hand is…