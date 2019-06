TRAILER. Kevin Janssens zoekt (in blote poep) naar zijn hamerke in ‘De Patrick’ SD

13 juni 2019

18u33 4

In deze eerste trailer voor ‘De Patrick’ wordt maar al te duidelijk wat voor een fysieke transformatie Kevin Janssens ondergaan heeft voor zijn rol als Patrick, die samen met zijn ouders op een naturistencamping woont. Wanneer zijn vader sterft, krijgt hij de leiding over de camping. Maar Patrick heeft andere zorgen. Hij is al een tijdje zijn favoriete hamer kwijt. Op 28 augustus is ‘De Patrick’ in de bioscoop te zien.